Groningen heeft veel te danken aan plotseling overleden Grietje Pasma (67)

Dat Grietje Pasma onverwacht is overleden in de nacht van vrijdag op zaterdag werd bekend gemaakt door de huidige organisatie van de 4 Mijl Groningen.

Dit bericht moet voor velen als een schok zijn gekomen, want Grietje was een zeer bekende Groningse en ze was nog maar recent met pensioen. Eigenlijk had ze nog vele jaren van haar pensioen moeten genieten.

Het is een schrale troost dat in Groningen niet is vergeten haar tijdig, dus nog bij leven en welzijn, te danken voor alles wat ze voor de stad heeft betekend. Want de 4 Mijl is op de eerste plaats belangrijk voor de gezondheid van de deelnemers, die worden gestimuleerd om hun conditie bij te houden.

Maar daarnaast is de 4 Mijl Groningen ook een belangrijke economische impuls voor de binnenstad van Groningen, niet alleen dankzij de duizenden hardlopers, maar ook dankzij al hun familieleden.

Grietje Pasma was in de jaren tachtig actief in de Groningse stadspolitiek, en was ook toen al zeer maatschappelijk betrokken. Maar na haar politieke loopbaan begon ze in 1992 haar eigen topsportbureau en organiseerde van 1997 tot 2015 de 4 Mijl, van Haren naar Groningen.

In 2011 werd ze onderscheiden met de Jans Cats Prijs van de Groningen City Club. Ze was met haar bureau Topsport Noord Nederland niet alleen de organisator van de 4 Mijl van Groningen, maar ook van Streetball Groningen, de Nacht van Groningen, GasTerra Ladies Run, Bommen Berendloop en de Plantsoenloop. Bij haar afscheid in 2015 werd ze benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Gelukkig maar, want dat had ze dik verdiend.

'Dit is een groot verlies voor de Groningse sportwereld', aldus Evert Janse, directeur van OOG vandaag in een reactie. Wij kunnen ons daar volledig bij aansluiten, maar vullen graag aan dat de betekenis van Grietje - zakelijk en kordaat, maar tegelijkertijd sociaal, warm en belangstellend - verder reikte dan alleen de sportwereld in Groningen.