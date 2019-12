Gemeentelijke sportpenningen 2019 uitgereikt

De jaarlijkse sportpenningen van de gemeente Groningen zijn dinsdag uitgereikt door verantwoordelijk wethouder Inge Jongman. In het Forum vielen elf individuele sporters en 4 teams in de prijzen. De gemeente reikt de sportpenningen uit aan individuele sporters en teams die een eerste, tweede of derde plaats hebben behaald bij Europese – of Wereldkampioenschappen of bij de Olympische Spelen. Ook wordt de prijs uitgereikt aan Nederlandse kampioenen.