Gebrek aan doelpuntenmakers breekt FC Groningen op

Trainer Danny Buijs had in Venlo gekozen voor Charlison Benschop in de spits. Dat ging ten koste van Kaj Sierhuis. Het bracht vooralsnog geen verandering. Groningen had verreweg het meeste balbezit, maar VVV was gevaarlijker en uiteindelijk veel doelgerichter. De gasten kwamen vroeg op achterstand door een snelle counter. Publieksspeler Yeboah was na 12 minuten doeltreffend. Adjin Hrustic joeg vlak voor rust van afstand de gelijkmaker binnen. Zes minuten voor tijd had Linthorst alle gelegenheid om uit een hoekschop de winnende treffer te maken.



In die situatie zag de verdediging van FC Groningen er niet best uit. Na de 2-1 lukte het niet meer om minimaal nog een punt mee te nemen. Gevolg is dat de druk toeneemt en er snel punten binnen moeten komen. Te beginnen aanstaande zaterdag tegen PEC Zwolle. De Zwollenaren hebben zeven punten uit zes duels en al dertien keer gescoord. Na Zwolle volgen op woensdag 25 september PSV uit en drie dagen later volgt de uitbeurt tegen Ajax. Het is zaterdag vanaf 19.45 uur te hopen dat het net vanuit groen wit perspectief makkelijk gevonden wordt.