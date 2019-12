Footvolley legende neemt afscheid in Groningen

Weliton Silva beter bekend als Coquinha neemt afscheid op het wereld footvolley podium in Groningen. De organisatoren Erik Drenth en Arnoud Postma zijn aangenaam verrast dat de legende hun evenement heeft uitgekozen om zijn laatste toernooi te spelen. De afgelopen paar jaar stal de Braziliaan met technische hoogstandjes regelmatig de show. In 2018 won Coquinha met landgenoot Maradona het toernooi,



Naast de Braziliaanse topper spelen meer dan 15 nationaliteiten op het event in Groningen. Dit jaar zijn Rusland, Colombia en Engeland de verrassende nieuwkomers. Op de finaledag spelen een aantal oud profs van FC Groningen demowedstrijden. Yuri Cornelisse, Antoine van der Linden, Angelo Cijntje en Marnix Kolder geven acte de préséance. Het Gronings duo Martijn ten Duis en Bart Zantman vertegenwoordigen samen met het koppel Antonio Aurino en Ben Sparenberg de Nederlandse top.



Bij de dames verdedigt de Groningse oud Europees kampioene en de huidige nummer 2 in Europa Evelyn Dobbinga haar titel. Selma van Berkel is haar partner deze editie. Het programma is als volgt: Donderdag 2 januari is er een vrije training van 16:00 - 23:00 uur. Vrijdag 3 januari starten de poulewedstrijden van 9:00 uur t/m 21:00 uur. Op zaterdag 4 januari finales van de dames en heren van 9:00 uur tot 18:00 uur. Plaats van handeling is Binn’npret aan de Ulgersmaweg in Groningen.