FC Groningen wil komende twee thuiswedstrijden goede zaken doen

Trainer Danny Buijs heeft te maken met personele problemen. Met name centraal achterin. Jeff Chabot liep zaterdag in de uitwedstrijd tegen AZ tegen zijn vijfde gele kaart aan en is geschorst. Mike te Wierik heeft hamstringklachten en zijn inzet is onzeker. Mimoun Mahi wordt misschien uit voorzorg aan de kant gehouden. Voor de Marokkaan zijn veel wedstrijden achter elkaar lastig vanwege zijn blessuregevoeligheid. Hierdoor komt weer een basisplaats vrij voor Kaj Sierhuis. De spits werd zaterdag om tactische redenen gepasseerd.



Van de vijftien thuiswedstrijden op het hoogste niveau in het verleden won FC Groningen tien keer. Het werd twee keer gelijk en drie keer waren de Superboeren te sterk. De laatste thuiswedstrijd tegen De Graafschap dateert van 10 april 2016. Groningen won met 3-1 via treffers van Rasmus Lindgren, Oussama Idrissi en een eigen doelpunt. Doelpunten maken is de laatste weken een probleem bij FC Groningen. Ondanks een prima serie, zaterdag kwam door de 1-0 nederlaag in Alkmaar een einde aan een ongeslagen reeks van zes wedstrijden, blijven doelpunten uit.



In de laatste drie wedstrijden werd maar één keer gescoord. Dat was tegen ADO Den Haag, maar wel via een eigen doelpunt. De aftrap is om 20.45 uur.