FC Groningen voor de tweede keer op rij in slotfase onderuit

Wat de laatste weken weer naar voren komt is het gebrek aan scorend vermogen. Groningen was op de goede weg met een reeks van zes ongeslagen wedstrijden. Deze positiviteit is in twee wedstrijden teniet gedaan. De reeks kwam mede tot stand, omdat er weinig weggeven werd. Niet vanwege een op volle toeren draaiende doelpuntenmachine. Het gebrek aan doelpunten maken breekt de ploeg op.



Tegen Utrecht was de eerste helft niet om aan te gluren. Het deed pijn aan de ogen. Voetballend kwam er niks tot stand. Na de pauze veranderde het beeld wel. De ploeg van trainer Danny Buijs ging gedurfder spelen en kreeg kansen en mogelijkheden. Kaj Sierhuis kreeg een goede mogelijkheid na prima werk van Devo Zeefuik. Er was meer dreiging. Door het inbrengen van Charlison Benschop probeerde de coach om de aanvalsdrang verder te vergroten.



Daar kwam uiteindelijk weinig van terecht. Voetballend was het niet groots en er ging in de basis teveel fout om de ploeg uit de Domstad te knakken. Het doelpunt kwam uit de lucht vallen. Een aanval over rechts, waarbij Django Warmerdam er niet goed uitzag, mondde uit in een bal over de grond bij de eerste paal. De meegekomen Ramselaar flitste de bal binnen van dichtbij. Doelman Sergio Padt had geen schijn van kans.



Een punt zou minimaal verdiend geweest zijn. Na de achterstand slaagde de thuisploeg er niet meer in om nog kansen af te dwingen. Daarvoor was het te slordig. Komend weekend gaat FC Groningen op bezoek bij ADO Den Haag.