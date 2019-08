FC Groningen slaat dubbelslag op transfermarkt

De 24-jarige Marokkaan El Messaoudi tekende in het Hitachi Capital Mobility Stadion een contract voor drie seizoenen. Ahmed El Messaoudi begon zijn profcarrière bij Lierse SK. De verdedigende middenvelder werd vanaf medio 2015 verhuurd aan achtereenvolgens Standard Luik en KV Mechelen, dat hem medio 2017 definitief overnam van de voormalige profclub uit het Belgische Lier. Vorig seizoen werd El Messaoudi door KV Mechelen verhuurd aan Fortuna Sittard. Hij speelde bijna 140 officiële wedstrijden in het betaalde voetbal, waarin hij zes keer scoorde en goed was voor negen assists. El Messaoudi heeft één interland namens Marokko achter zijn naam staan. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is in z’n nopjes dat FC Groningen erin geslaagd is El Messaoudi aan de eerste selectie van de club toe te voegen. “Voor het middenveld, waar we ruim zitten in de aanvallend ingestelde spelers, waren wij nog op zoek naar een speler die voor extra balans zorgt binnen onze selectie. Het liefst een speler met veel voetballend vermogen en fysieke kracht. In die zoektocht zijn we uitgekomen bij Ahmed. Hij heeft afgelopen seizoen bij Fortuna Sittard laten zien over veel voetballend vermogen te beschikken, daarnaast kan hij zowel controlerend spelen op het middenveld als belangrijk zijn in het meepikken van doelpunten en assists. Ahmed beschikt over prima fysieke voorwaarden en geeft ons daarmee extra body en lengte. Het is tevens prettig dat hij met zijn 24 jaar en zijn ervaringen in zowel België als Nederland ook op dat gebied wat toevoegt aan onze relatief jonge selectie. Wij zijn heel blij dat we erin geslaagd zijn hem over te nemen van KV Mechelen.”

Joel Asoro

Joel Asoro wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Swansea City (Wales), uitkomend in het Championship in Engeland. FC Groningen heeft wel een optie tot koop bedongen voor de aanvaller, die als buitenspeler en als spits uit de voeten kan. De in Stockholm geboren Zweedse jeugdinternational heeft in diverse nationale leeftijdscategorieën gespeeld en scoorde daarin veelvuldig. Mede hierdoor werd Asoro al in een vroeg stadium gelinkt aan grote clubs. In 2015 koos hij voor een overgang naar Sunderland. In het seizoen 2016/2017 werd Asoro de jongste speler ooit van Sunderland in de Premier League en de jongste Zweed ooit op dat niveau.



Het seizoen erop speelde Asoro namens Sunderland 26 wedstrijden in het Championship, waarin hij drie keer scoorde en twee assists had. Sunderland degradeerde ook op het tweede niveau in Engeland, maar Asoro werd bij de club verkozen tot Talent van het Jaar. De aanvaller wilde zijn nog één jaar doorlopende contract niet verlengen en stond in de belangstelling van onder meer Arsenal en Tottenham Hotspur. Hij vertrok uiteindelijk naar Swansea City, waar hij tot veertien competitiewedstrijden kwam. Asoro heeft bij de club uit Wales nog een doorlopende verbintenis tot medio 2022.



Technisch directeur Mark-Jan Fledderus zegt over het aantrekken van Asoro: “Zoals eerder aangegeven, wilden wij vanuit de analyse die we van de selectie hebben gemaakt heel graag snelheid en diepte toevoegen aan het team. Dat is gelukt met Gabriel Gudmundsson en nu ook met Joel Asoro. Joel is enorm snel en heeft diepte in zijn spel. Hij staat bekend als een groot talent in Zweden en heeft op heel jonge leeftijd al de overstap gemaakt naar Engeland, waar hij het eerst bij Sunderland uitstekend heeft gedaan. Bij Swansea kwam hij afgelopen seizoen tot de nodige wedstrijden, maar richting dit seizoen kwam hij niet echt in de plannen van de manager voor. Wij hebben Joel nu kunnen huren voor een seizoen met een optie tot koop. Dat hij enorm talentvol is, is duidelijk. Joel kiest bewust voor FC Groningen, waar bewezen is dat jonge talenten zich goed kunnen ontwikkelen en een volgende stap in hun carrière kunnen zetten. Hij krijgt bij ons de kans om zijn talent te laten zien en dan is het aan hem om ons allemaal te overtuigen.”