FC Groningen pakt de draad weer op

Tot nu toe speelde de ploeg van trainer Danny Buijs twee keer op vreemde bodem en is nog ongeslagen. In Emmen werd met 1-0 gewonnen en uit tegen AZ Alkmaar werd het in Den Haag, vanwege het ingestorte stadiondak in Alkmaar, 0-0. In Venlo is de scheidsrechter een opmerkelijk gegeven. Arbiter Martin van der Kerkhof floot Groningen tot nu toe zeven keer op vreemde bodem en alle keren ging de FC met nul punten huiswaarts. Dat terwijl vijf van de zes thuiswedstrijden onder zijn leiding wel gewonnen werden.



Het is voor FC Groningen te hopen dat deze negatieve statistiek doorbroken wordt. Met vier punten uit evenzovele wedstrijden kan de competitiestart nog gered worden. De volle buit tegen VVV zou prettig zijn. Bij een nederlaag moet Groningen eerst naar beneden kijken. Van de 20 ontmoetingen op het hoogste niveau won Groningen acht keer in stadion De Koel. De laatste keer was op 30 oktober 2010. Toen werd het 5-3. Met onder meer twee treffers van Tim Matavz.



De laatste drie confrontaties eindigden gelijk. Vorig jaar werd het 0-0. Het duel begint zaterdagavond om 19.45 uur.