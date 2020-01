FC Groningen op trainingskamp naar Limburg

Het trainingskamp begint woensdag met een oefenduel tegen SV Rödinghausen. Het duel tegen de ploeg uit de Regionalliga wordt om 14.00 uur gespeeld in het Häcker Wiehenstadion in Rödinghausen. Drie dagen later wordt op zaterdag 11 januari in Essen gespeeld tegen Rot-Weiss Essen. Essen speelde ooit in de Bundesliga, maar komt tegenwoordig uit in de Regionalliga.



Nadat de ploeg van Danny Buijs het trainingskamp afgesloten heeft staat dinsdagavond nog een oefenduel op het programma tegen de koploper in de Tweede Divisie HHC Hardenberg. De competitie wordt zaterdag 18 januari hervat met een uitduel tegen FC Twente.