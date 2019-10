FC Groningen leeft toe naar Derby van het Noorden

Komende zondag is het weer zover. FC Groningen stapt in de bus richting Friesland om de derby tegen sc Heerenveen te spelen. Daar waar in het verleden door de supporters de nodige frivoliteiten uitgehaald werden is dat de laatste jaren niet meer het geval. De verzakelijking is ingetreden en het gaat puur om de punten.

De balans in Heerenveen is negatief. Van de 25 ontmoetingen op het hoogste niveau verloor FC Groningen maar liefst 16 keer. Er werd vier keer gewonnen en vijf keer was sprake van een puntendeling. De laatste drie edities van de Derby van het Noorden waren over het algemeen geen spektakelstukken. Het werd twee keer 1-1 en een keer 0-0. De laatste zege dateert van 1 mei 2016. Het werd 2-1 voor FC Groningen. Oussama Idrissi en Albert Rusnák maakten de doelpunten. Van de spelers die toen het veld kwamen staat alleen doelman Sergio Padt nog onder contract.



Het zegt iets over de steeds vluchtiger wordende contracten. Het is steeds meer een komen en gaan van spelers. In de selectie van FC Groningen zit niemand die de natuurlijke rivaliteit tussen Groningers en Friezen zal voelen. Andersom zal dit in Heerenveen bij de spelers ook niet aanwezig zijn. Daardoor is het meer en meer verworden tot een reguliere wedstrijd. Net als bij FC Groningen hebben ze in het Abe Lenstra Stadion te kampen met steeds meer lege stoeltjes. Wellicht dat het zondag wel lukt om het bordje uitverkocht nog eens op te kunnen hangen. Voor FC Groningen-supporters zijn in het gastenvak 1200 kaarten beschikbaar.



Op de ranglijst is het verschil drie punten in het nadeel van de FC. Heerenveen staat zesde met 16 punten. De ploeg van trainer Danny Buijs staat elfde met drie punten minder. Sportief is het een zeer aantrekkelijk affiche en zou een zege zeer welkom zijn. Mocht dat gebeuren dat schuift Groningen langzaam door richting de subtop van de Eredivisie. Het duel begint om 12.15 uur