FC Groningen laadt zich voor tweede seizoenshelft op in Duitsland

Er wordt dinsdag koers gezet richting Keulen om daar later op de dag te oefenen tegen FC Köln. Dat gebeurt zonder Uriel Antuna. De huurling keert zo goed als zeker terug naar zijn club Manchester City. Antuna kwam in 2017 naar Groningen in de verwachting dat hij daar twee seizoenen zou blijven, maar het niveau van de 21-jarige Mexicaan bleef achter bij de verwachtingen. De buitenspeler kwam twintig keer in actie, waarin hij geen enkele keer scoorde. De nieuwe huurlingen Thomas Bruns, Ilias Bel Hassani en Kaj Sierhuis zijn wel van de partij.



Na de eerste oefenwedstrijd reist het gezelschap door naar Duisburg, waar de ploeg van trainer Danny Buijs tot en met vrijdag verblijft. Op de laatste dag wordt geoefend tegen MSV Duisburg. Beide wedstrijden worden overigens zonder publiek gespeeld. Dit gebeurt op last van de Dutis autoriteiten. FC Groningen stelt alles in het werk om beide wedstrijden live te streamen, zodat de fans niks te hoeven missen. Of dit ook daadwerkelijk doorgaat hangt af van de technische faciliteiten ter plaatse.