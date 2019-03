FC Groningen kan verder naar boven kijken

FC Groningen lijkt momenteel onoverwinnelijk. De 3-2 thuiszege op VVV Venlo was alweer de vijfde keer dat de FC zonder nederlaag bleef. Vier zeges en één gelijkspel werden in die reeks genoteerd. In zeven wedstrijden na de winterstop haalde FC Groningen liefst zestien punten. Dat is al eentje meer dan de vijftien stuks waar Groningen voor de winterstop zeventien wedstrijden voor nodig had. FC Groningen staat inmiddels achtste met 31 punten.

Door het binnenhalen van zoveel punten kan de ploeg van trainer Danny Buijs de onderste plaatsen, waar de FC de eerste twintig duels van de competitie bivakkeerde, inmiddels definitief achter zich laten. Dat wil zeggen de afstand maar plek zestien is inmiddels zeven punten met nog tien speelrondes te gaan. Momenteel staat FC Groningen in ieder geval dichterbij een play-off plek om kans te maken op de voorronde van de Europa Cup League. Het verschil met nummer acht Heracles Almelo is nog vier punten.

Tegen VVV had FC Groningen met grotere cijfers kunnen en misschien wel moeten winnen dan de uiteindelijke 3-2. Het was een tumultueus duel met twee strafschoppen en twee rode kaarten. De twee penalties waren voor de groenwitten. De strafschoppen kwamen tot stand nadat Groningen op achterstand was gekomen. Na twintig minuten joeg Danny Post een afgeslagen hoekschop van afstand in de kruising. Daarvoor had Kaj Sierhuis de bovenkant van de lat al getoucheerd. Kort na de openingstreffer mocht Mimoun Mahi voor de eerste keer aanleggen vanaf de stip wegens hands.

Nadat Rutten op ingrijpen van de VAR in de 35e minuut rood had gekregen, hij was op de linkervoet van Handwerker gaan staan, ging de bal na ruim veertig minuten weer op de stip. Handwerker werd vastgehouden door Mlapa. Mahi trof feilloos doel en noteerde zijn zevende treffer van het seizoen. Direct na de pauze nam Mlapa revanche. Thomas Bruns was ongelukkig in het wegkoppen en de spits kreeg de bal vrij en schoof van dichtbij binnen. De uiteindelijke winnende treffer kwam van de schoen van Ilias Bel Hassani. Van ruim twintig meter joeg hij de bal met een stuit in de rechterhoek.



Daarna liet FC Groningen nog diverse kansen onbenut om de score hoger op te voeren. Kort voor tijd moest Ritsu Doan vroegtijdig gaan douchen na zijn tweede gele kaart. Het bleef bij 3-2. Postief en wat ook bij bleef. Het hoogtepunt in de eerste helft van Sierhuis. De altijd hard werkende aanvaller nam een diepe bal fantastisch aan en teisterde na een paar keer hooghouden slechts de lat. Een puur voetbalhoogstandje. Komende vrijdag kan FC Groningen in Utrecht de ongeslagen serie een vervolg geven.