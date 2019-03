FC Groningen is inmiddels zeven duels ongeslagen

En blijkbaar mag je als club dan ook aanspraak maken op geluk, want het winnende doelpunt kwam met enige mazzel tot stand. Na ruim een half uur spelen werd een hoekschop van Iliass Bel Hassani via Lex Immers gepromoveerd tot treffer. Dat bleek achteraf de beslissing. Een benauwde zege, maar uiteindelijk gaf FC Groningen over negentig minuten gezien amper kansen weg en was het voor doelman Sergio Padt niet zo ingewikkeld om weer de nul te houden. De wedstrijd was eerder gezapig dan dat ergens de lamp brandde. Richting de rust ontvlamde het wel, maar op negatieve wijze.



Er ontstond een heuse knokpartij op het veld, waar bijna iedereen zich mee bemoeide. Nasser El Khayati richtte zijn frutstratie op Ludovit Reis. Vervolgens stortte Deyovaisio Zeefuik zich vol in het strijdgeweld door El Khayati een flinke beuk te geven. Scheidsrechter Dennis Higler zag het gerommel aan en gaf uiteindelijk alleen Zeefuik en El Khayati een gele prent.



Trainer Danny Buis had gehoopt met het terughalen van Samir Memisevic naar de defensie ten koste van Julian Chabot gehoopt op meer voetballend vermogen van achteruit, maar dat lukte niet. Groningen had opbouwend de nodige problemen en was niet in staat om de ruim 17.000 fans het naar de zin te maken. Dat was jammer, maar de serie ongeslagen wedstrijden maakt ongetwijfeld veel goed. Een record is het overigens nog lang niet. Deze serie van zeven neemt historisch de negentiende plaats in. In het meest succesvolle seizoen van de club, 1990/1991 werd dertien duels op rij niet verloren.



Of de serie een vervolg krijgt moet op zaterdag 30 maart blijken. Dan volgt in Alkmaar tegen nummer vier AZ een echte testcase. Vervolgens staan thuiswedstrijden tegen De Graafschap en Excelsior op het programma. Het komend weekend ligt de Eredivisie stil in verband met interlandvoetbal.