FC Groningen heeft de punten hard nodig

Om weer wat omhoog te kunnen kijken en de aansluiting met de middenmoot niet te verliezen is de opdracht duidelijk; winnen. De balans is in thuiswedstrijden dit seizoen tot nu toe negatief. Er werd twee weken geleden met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle, maar daarvoor werd verloren van FC Twente en Heracles Almelo. Van de komende vier duels speelt de ploeg van trainer Danny Buijs drie keer thuis. Na RKC volgen Sparta Rotterdam thuis, sc Heerenveen uit en Willem II thuis.



Buijs kan niet beschikken over Django Warmerdam en Bart Breij. De laatste is ziek en Warmerdam kreeg zaterdag een veelbesproken gele kaart in Amsterdam wegens een tweede gele kaart. Op het hoogste niveau treffen beide teams elkaar voor de 21e keer in Groningen. De balans is volstrekt in evenwicht. Zowel FC Groningen als RKC Waalwijk wonnen acht keer en vijf keer werd het gelijk. RKC gold lang als een angstgegner en wist daarom vaak in Groningen te winnen.



Dat is inmiddels voorbij. RKC daalde af naar de Eerste Divisie en promoveerde afgelopen zomer onder leiding van coach Fred Grim. Op 21 september 2013 troffen de twee elkaar voor het laatst in toen nog de Euroborg. FC Groningen won met 4-1. De doelpuntenmakers waren Nick van der Velden, Género Zeefuik, Krisztian Adorjan en Michael de Leeuw. Met deze uitslag zal iedereen vrijdagavond ongetwijfeld tevreden zijn.