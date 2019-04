FC Groningen geeft voorsprong uit handen in Zwolle; 3-2 nederlaag

Het vooraf te verwachten scenario kwam uit. De thuisploeg zette vol druk in een poging er nog alles van te maken. Trainer Danny Buijs had zijn spelers daar ongetwijfeld voor gewaarschuwd, maar dat was blijkbaar aan dovemansoren gericht geweest. Alle elf zakten volledig door de mand. Ook een snelle wissel met het inbrengen van Mimoun Mahi voor Kaj Sierhuis bracht geen verandering. FC Groningen dwong niks af en PEC Zwolle des te meer. Buijs was na afloop dan ook een zeer teleurgesteld man. De gelijkmaker was dan ook een kwestie van tijd.



Het gebeurde een kwartier voor tijd. Na een vrije trap doken Bram van Polen en Lennart Thy zomaar helemaal vrij op voor doelman Sergio Padt. Van Polen haalde de trekker over. Negen minuten voor tijd viel de winnende treffer. Aanvaller Thy was de maker. En zo was de 2-1 voorsprong in nog ruim twintig minuten weggevaagd. De FC zat zo slecht in de wedstrijd dat het niet lukte om de bakens nog te verzetten. Een nederlaag was het gevolg en het resultaat daarvan was dat Willem II niet gepasseerd werd op de ranglijst. Groningen blijft negende met 42 punten uit 32 duels.



Om eventueel nog kans te maken op de play-offs moet FC Groningen in de resterende twee wedstrijden Willem II nog passeren op de ranglijst. De achtste plaats geeft recht op play-offs om Europees voetbal als Ajax zondag ten koste van Willem II de beker wint. Mochten de Tilburgers zondag de beker winnen dan is de kans om na een dramatische seizoenstart nog een toetje te krijgen verkeken.