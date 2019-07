FC Groningen en FC Emmen spelen met 2-2 gelijk

Beide ploegen treffen elkaar op zaterdag 3 augustus in de eerste speelronde van het nieuwe seizoen. Om die reden was het interessant om te kijken waar beide ploegen staan. De conclusie op basis van deze oefenwedstrijd is dat de ploeg van trainer Danny Buijs verder is dan Emmen. Dat bleek in de tweede helft, want voor de pauze viel er weinig te genieten. Er was vooral bij Groningen weinig gerichte drang naar voren en de passing was slordig. In een ploeg waarin Charlison Benschop zijn debuut in de basis maakte.



Vijf minuten voor rust kwam FC Groningen op achterstand. Deyo Zeefuik was niet scherp en Michael de Leeuw profiteerde dankbaar. Na de pauze was het lange tijd éénrichtingsverkeer naar het doel van Emmen. Acht minuten na rust was het raak toen Gabriel Gudmundsson de trekker overhaalde. Na ruim een uur wisselde Buijs bijna zijn hele ploeg, maar het spelbeeld bleef hetzelfde. De Japanner Ko Itakura kopte zijn ploeg ruim tien minuten voor tijd op voorsprong. Vier minuten later werd het alsnog gelijk. Het was één van de weinige keren dat Emmen over de middenlijn kwam. Sopic was de maker.