FC Groningen bakte er weinig van in Enschede

Het publiek zal zich wellicht bekocht gevoeld hebben. De amusementswaarde in de Grolsch Veste was ver onder de maat. De 22 op het veld deden ongetwijfeld hun best, maar van snel en attractief voetbal moest de liefhebber zaterdagavond niet in Twente zijn. Geen van beide ploegen slaagde erin om een fatsoenlijke kans te creëren. Geholpen door scheidsrechter Higler leek de FC er zowaar nog met de winst vandoor te kunnen gaan.



Na een uur spelen kreeg Kai Sierhuis de bal in de voeten. In het strafschopgebied kwam hij tussen twee verdedigers in. De spits kreeg ruzie met de bal en struikelde erover. Het zag er wat rommelig uit en Higler zag er een strafschop in. De VAR corrigeerde het gek genoeg niet. Ajdin Hrustic nam bij afwezigheid van Samir Memisevic de strafschop. De aanloop was weinig overtuigend. Hetgeen zich vertaalde in een trap op de buitenkant van de paal.



In het laatste half uur modderden beide ploegen maar wat aan. Er was nauwelijks lijn en structuur te ontdekken. De ploeg van trainer Danny Buijs leek duidelijk leiderschap te ontberen. Misschien dat de strijd tegen de koploper voor nieuw elan kan zorgen. FC Groningen schoot met het punt niets op en blijft tiende in de Eredivisie met 26 punten uit 19 wedstrijden.