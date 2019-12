FC Groningen als tiende de winterstop in

De laatste zege dateerde alweer van 8 november toen in Arnhem met 2-1 gewonnen werd van Vitesse. Sindsdien was het hommeles met drie nederlagen en twee gelijke spelen. Inclusief de bekernederlaag afgelopen donderdag tegen FC Utrecht. De gasten legden FC Groningen ook geen strobreed in de weg. De formatie van trainer Dick Lukkien pakte op vreemde bodem tot nu toe maar één punt. Vorig jaar wist Emmen in de Euroborg met 2-1 te winnen.



Zonder groots te spelen leek het er al snel op dat de drie punten in Groningen zouden blijven. Voor de pauze kreeg de ploeg van coach Danny Buijs al een aantal goede mogelijkheden, maar kwam weer eens aan het licht dat doelpunten maken lastig is. De FC hoort bij de vier slechtst scorende ploegen in de eerste seizoenshelft. Daar staat tegenover dat alleen Ajax en AZ minder doelpunten tegen kregen dan Groningen.



Sierhuis zorgde voor het goede gevoel. Direct na de pauze rondde de spits na voorbereidend werk over de rechterkant resoluut af. Een kleine twintig minuten voor tijd kopte Sierhuis zijn vijfde treffer van het seizoen binnen uit een scherpe vrije trap van Ajdin Hrustic. Het meeste plezier beleefde misschien Daniël van Kaam wel. De 19-jarige speler uit de eigen opleiding debuteerde in de basis en haalde een dikke voldoende.



FC Groningen hervat de competitie op zaterdag 18 januari met de uitwedstrijd tegen FC Twente.