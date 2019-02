Het kan verkeren: FC Groningen al vier wedstrijden ongeslagen

In zes duels na de winterstop werden dertien punten verzameld. Een subtopper-waardig gemiddelde. Alleen bij PSV werd met 2-1 verloren. Verder krijgt de ploeg van trainer Danny Buijs weinig doelpunten meer tegen. Slechts vier keer moest doelman Sergio Padt een bal uit het net rapen. Qua tegendoelpunten staat FC Groningen zesde. Qua gescoorde doelpunten hoort Groningen nog altijd bij de laatste drie. In Breda kreeg FC Groningen twee goede kansen en had het een treffer tegen kunnen krijgen dankzij Padt zelf.



Een voorzet vanaf de linkerkant leek de doelman zo uit de doelmond te kunnen plukken, maar achteraf meldde Padt dat hij verblind werd door de lichtmasten. Daardoor liet hij de bal los en kon in tweede instantie ternauwernood de bal nog net voor het passeren van de doellijn weghalen. Althans dat was zijn eigen lezing. Camerabeelden gaven geen uitsluitsel, maar het had er alle schijn van dat de bal toch over de lijn was. Camera's op de doellijn zijn er nog niet waardoor het niet objectief vastgesteld kon worden.



Het verschil met de zestiende plaats is nog altijd maar vier punten. Daarentegen is de marge naar de zevende plaats maar vijf punten. Komende zondag komt nummer acht VVV Venlo op bezoek in Groningen. In dat duel kan de FC weer een goede slag slaan om nog verder omhoog te kunnen kijken op de ranglijst. Sowieso wordt bij winst de achtste plaats veroverd.