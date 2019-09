EK zaalvoetbal begin 2022 naar Groningen

Nederland is van 19 januari tot en met 6 februari 2022 gastheer van het EK zaalvoetbal. Dat heeft de Executive Committee van UEFA dinsdag bekendgemaakt. Vijf andere landen, waaronder Frankrijk en Portugal, hadden zich eveneens kandidaat gesteld. De wedstrijden worden gespeeld in MartiniPlaza in Groningen en Ziggodome in Amsterdam.

De belangrijkste wedstrijden plus de finale worden in Amsterdam gespeeld. MartiniPlaza krijgt twaalf wedstrijden toebedeeld. Het wordt in 2022 het grootste EK zaalvoetbal ooit. Voor het eerst doen zestien landen mee aan een eindtoernooi. In 1989 werd voor het laatst een groot zaalvoetbaltoernooi in Nederland georganiseerd. Toen verloor Oranje de finale in sportpaleis Ahoy van Brazilië.



De uit Marum afkomstige Joshua St Juste is sinds kort aanvoerder van het Nederlands zaalvoetbalteam. Hij woont tegenwoordig in Groningen en speelt bij Hovocubo in Hoorn. Aan het Dagblad van het Noorden laat hij weten begin 2022 graag voor eigen publiek in Groningen te willen spelen. Feit is dat Nederland als gastland automatisch geplaatst is voor het EK.