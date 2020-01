Donar winnend uit de startblokken in 2020

De ruim 3.000 toeschouwers zagen dat het krachtsverschil veel te groot was. Zonder de geschorste Drew Smith en de geblesseerden Jason Dourisseau en Leon Williams gaf Donar in het tweede kwart echt gas. Na tien minuten stond het 19-16. Het tweede kwart leverde een 29-6 score op. Zo bedroeg de voorsprong halverwege al bijna dertig punten; 48-22.



Na de pauze deed de ploeg van coach Erik Braal er in de derde kwart nog een schepje bovenop, maar de wedstrijd was al lang gespeeld. Het was in het laatste kwart een kwestie van uitspelen met opvallende rollen voor Matt McCarthy en Donte Thomas. Beiden leverden een zogeheten double-double. McCarthy was topscorer met 19 punten en 14 rebounds. Thomas noteerde 16 punten en 11 rebounds.



Komende zondag staat een echte testcase op het programma. De uitwedstrijd tegen koploper Landstede Zwolle. Met een zege zou de koppositie voor de huidige nummer twee van de Eredivisie weer in beeld komen.