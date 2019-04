Donar weet weer wat winnen is

Na vier nederlagen op rij hebben de basketballers van Donar eindelijk weer gewonnen. In Leiden werd notabene de koploper ZZ Leiden met 85-82 verslagen. Halverwege stond Donar met 43-31 voor na een flitsende start in het eerste kwart. Donar blijft wel vierde in de Dutch Basketball League met 38 punten uit 30 duels. Leiden is koploper met 52 punten uit 29 wedstrijden.

De thuisploeg leek van meet af aan het initiatief te nemen, maar dat veranderde snel. Vanaf 9-6 voor Leiden maakte Donar vijftien punten op rij. Het 17-jarige talent Rienk Mast scoorde in die fase tien punten. Het eerste kwart sloot Donar af met een ruime voorsprong; 28-12. Aan het begin van het tweede kwart bleef de voorsprong groeien; 36-14. De ploeg van coach Erik Braal speelde in die fase prima. Er werd goed verdedigd en het teamspel kwam prima uit de verf.



Voor de ogen van 1.800 toeschouwers kwam vanaf het einde van het tweede kwart de wedstrijd wel beter in balans. Leiden voelde dat ze er meer aan moesten doen en dat had resultaat. In het vierde kwart leek de thuisploeg door te drukken met nog ruim twintig seconden op de klok was van de ruime voorsprong nog maar één schamel puntje over; 83-82. Het was kersvers vader Lance Jeter die de wedstrijd in het slot gooide vanaf de vrije worp lijn. Daarna kreeg Leiden nog kansen om met een driepunter langszij te komen, maar daarin slaagden ze niet. Thomas Koenis was topscorer met 19 punten. Rienk Mast noteerde 18 punten.



Winnen bij de koploper geeft voor de slotfase van de reguliere competitie wellicht de energie dat nodig is om naar de gewenste vorm toe te werken voor de play-offs. De volgende krachtproef hiervoor is zaterdagavond. Dan komt Dutch Windmills op bezoek in MartiniPlaza. De formatie uit Dordrecht staat vijfde en heeft maar twee verliespunten minder dan Donar.