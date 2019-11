Donar weer Europees op pad

De basketballers van Donar zetten de Europese campagne in de strijd om de Europe Cup voort met een uitwedstrijd in België tegen Spirou Charleroi. In Groep E hebben alle vier ploegen een keer gewonnen en verloren. Het is voor Donar de tweede van drie uitwedstrijden op rij.

Vorige week ging de ploeg van coach Erik Braal er in Turkije tegen Pinar Karsiyaka hard van af middels een 77-57 nederlaag. Spirou won in de eerste ronde in de eigen Spiroudome met 81-76 van de Turken. Het zal voor Donar derhalve op voorhand geen gemakkelijke opgave zijn. In de competitie gaat het heel slecht met de Belgen. De eerste vijf duels werden verloren. Afgelopen weekend werd nog een center aangetrokken. Er wordt alles aan gedaan om Khalid Boukichou speelgerechtigd te krijgen.



Het is voor Donar te hopen dat het niet zo gaat als vorig jaar. Toen was Charleroi ook tegenstander in de groepsfase. Na een 24-1 achterstand werd met 92-64 verloren. Gezien het feit dat de vier ploegen kwalitatief niet al te ver uit elkaar liggen zou het prettig zijn voor Donar om op vreemde bodem de winst een keer mee te nemen. Het duel begint woensdagavond om 21.15 uur.