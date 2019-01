Donar staat voor cruciaal Europees duel

De opdracht is duidelijk voor Donar. Op Sardinië met minimaal zeven punten verschil winnen van Dinamo Sassari om kansrijk te blijven voor een eventueel vervolg in de Europese FIBA Cup. Bij ieder nadeliger resultaat is zo goed als over voor de landskampioen. In de eigen MartiniPlaza werd met 84-78 verloren van de Italianen.

Het probleem van Donar is stabiliteit. Daar waar de afgelopen jaren de klok min of meer gelijk gezet kon worden op een goede prestatie, is dat momenteel niet het geval. De ploeg van coach Erik Braal wisselt goede met matige prestaties af. Zo werd zaterdag tot ieders verrassing in Leeuwarden met 65-60 van Aris, terwijl eerder in de week in de bekerstrijd met veertig punten verschil van Den Bosch gewonnen werd. De oorzaak van het mindere spel is lastig de duiden. Mogelijk speelt het vervangen van een aantal spelers een rol en is veel minder sprake van een ingespeeld geheel dan de laatste jaren.



Sassari zit in een goede fase. De laatste vijf wedstrijden in de Serie A werden gewonnen. Een goed resultaat op Sardinië kan Donar er misschien ook zomaar bovenop helpen. Het zal in ieder geval een hoop vertrouwen geven en dat is wat de selectie van Donar nu nodig heeft. Het duel in de hal Palasport Roberta Serradimigni begint om 20.30 uur.