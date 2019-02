Donar onderuit in eerste halve bekerfinale tegen Leiden

De basketballers van Donar hebben het lek nog niet boven. Zo bleek woensdagavond in de eerste halve finale van het bekertoernooi. In de eigen MartiniPlaza verloor Donar voor ruim drieduizend toeschouwers met 71-66 van ZZ Leiden. De return is op 16 maart in Leiden. De thuisploeg wisselde goede en minder goede momenten met elkaar af, maar kwam tekort om de koploper van de Dutch Basketball League te verslaan.

De eerste helft was bijvoorbeeld eentje met twee gezichten. In de eerste tien minuten speelden de knikkende knieën de hoofdrol. Met veelvuldig balverlies namen de gasten vlotjes een 21-12 voorsprong en leek een nieuwe mokerslag zich aan te dienen in navolging op de grote nederlaag afgelopen zondag in Dordrecht tegen de Dutch Windmills. In het tweede kwart pakte de ploeg van coach Erik Braal het een stuk energieker aan. Dat gebeurde wel zonder Laronn Dendy. De nieuwste aanwinst kan zijn draai nog niet vinden en werd snel naar de kant gehaald.



Met veel inzet en energie ging Donar de achterstand te lijf en dat had resultaat. Op slag van rust gooide Rienk Mast een tweepunter raak en dat betekende halverwege een 35-34 voorsprong. Vervolgens liep het in het derde kwart weer de verkeerde kant op en kon Donar de goede fase van voor de rust geen vervolg geven. Met een achterstand van elf punten, 48-59, ging het de laatste tien minuten in en dat was er teveel aan. Er werden nog wel een paar punten afgeknabbeld, maar een nederlaag kon niet voorkomen worden.



Thomas Koenis was topscorer met veertien punten. Mast noteerde elf punten. Komende zaterdag wacht in de competitie de thuiswedstrijd tegen Feyenoord Rotterdam.