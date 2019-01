Donar ondanks nederlaag naar halve bekerfinale

De basketballers van Donar hebben donderdagavond de halve bekerfinale bereikt. Dat gebeurde met een 76-65 nederlaag tegen New Heroes Den Bosch. Donar had de heenwedstrijd maandagavond al ruimschoots met 87-44 gewonnen, waardoor de Groningers op basis van die wedstrijd zich kunnen opmaken voor de volgende horde in de bekerstrijd. De tegenstander is nog niet bekend.

Het voordeel was dat de ploeg van coach Erik Braal met een grote voorsprong aan het duel in Den Bosch begon, want Donar speelde niet groots. In het eerste kwart werd gelijke tred gehouden met de thuisploeg; 16-14. Dat was een voordeel, want Den Bosch had toch nog ambities om er iets van te maken ondanks de schier onoverbrugbare achterstand. Bij rust stond Donar met 42-32 achter. De achterstand liep na de pauze zelfs op naar twintig punten, waarna de gasten orde op zaken stelden en de nadelige marge weer terugliep tot ongeveer tien punten.



Donar speelde te slordig om nog voor de winst te kunnen gaan. Het lukte wel om de wedstrijd goed af te sluiten. De eerste drie kwarten gingen verloren, maar de laatste tien minuten werd met 21-18 gewonnen. Zo werd deze return afgesloten met een 76-65 nederlaag. Shane Hammink was topscorer met 18 punten. Komende zondag staat voor Donar de uitwedstrijd tegen Aris op het programma en vervolgens staat woensdag de belangrijke Europese uitwedstrijd op Sardinië tegen Dinamo Sassari op het programma.