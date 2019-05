Donar met de rug tegen de muur na ontluisterende nederlaag in Zwolle

De basketballers van Donar staan met de rug tegen de muur na zware nederlaag, donderdagmiddag in Zwolle. Donar verloor kansloos met 85-53 van Landstede Basketbal. De Zwollenaren staan in de finale van de playoffs nu op matchpoint (3-2). Ze kunnen zaterdag in MartiniPlaza kampioen worden tijdens de zesde wedstrijd in de serie van een best-of-7.

Donderdagmiddag reisden een paar honderd Donar-supporters af naar Zwolle. Zij zagen Zwolle al in het eerste kwart afstand nemen. Na tien minuten stond het al 30-13. In het tweede kwart stond er een stand van 45-29 op de borden.



Uiteindelijk liep Zwolle via 57-36 uit naar 85-53. Zes minuten voor het einde gooide Donar-coach Braal al de handdoek door jeugdspeler Tim Hoeve in te brengen.



Donar was niet bij machte om ook maar enigszins een vuist te maken tegen Landstede. Vooral onder de borden werden de Groningers overlopen. De nog zieke center Thomas Koenis kon niet overtuigen en Drago Pasalic liep al snel tegen drie fouten aan. Jongeling Rienk Mast kan sowieso niet in actie komen. Grant Sitton werd uiteindelijk topscorer met 11 punten.



Desondanks staat het nog maar 3-2 in de finaleserie en maakt Donar nog steeds kans op het kampioenschap. Daarvoor moet het wel de resterende twee wedstrijden winnen. Het zesde duel is zaterdagmiddag om 16.00 uur in MartiniPlaza. Winnen de Zwollenaren die, dan zijn ze kampioen. Wint Donar, dan volgt zondag om 16.00 uur de beslissende wedstrijd in Zwolle.