Donar maakt selectie compleet en ziet Pasalic aanhaken bij Leiden

De Groningse jeugdspelers Jef de Vries, Sheyi Adetunji, Yoeri Hoexum en Jeffrey Sedoc worden het komend jaar onderdeel van de eerste selectie van Donar. Van deze vier is Jeffrey Sedoc nog herstellende van een blessure, maar ook hij zal zo snel mogelijk aanhaken. Alle vier spelers speelden het afgelopen seizoen bij Donar in het U21-team. Jef de Vries en Sheyi Adetunji zijn allebei 19-jarige guards met een lengte van 1.89 meter. Yoeri Hoexum is 20 jaar. Hij is een guard van 1.86 meter. Jeffrey Sedoc is een 21-jarige forward die 1.95 meter lang is.



Basketbalclub Zorg en Zekerheid Leiden maakte dinsdag bekend dat ze Drago Pasalic hebben gecontracteerd. De 35-jarige en 2.08 meter lange Kroaat speelde de afgelopen drie seizoen voor Donar. Daarvoor speelde hij bij clubs door heel Europa. Bij Donar werd Pasalic in z;n eerste jaar meteen verkozen in het All Star Team.



Afgelopen seizoen kwam Pasalic, die in het begin van zijn carrière nog uitkwam voor het nationale team van Kroatië, in 32 reguliere competitiewedstrijden gemiddeld 17 minuten binnen de lijnen. Daarin was de Kroaat goed voor 8.1 punten en 4.2 rebounds. In 18 Europese wedstrijden kreeg Pasalic gemiddeld 18 minuten speeltijd. Daarin tekende de center, die in Groningen van de bank kwam, voor 5.6 punten en 3.6 rebounds.



Desondanks kreeg Pasalic geen nieuw contract bij de Groningers en zou kan het dus zijn dat hij volgend jaar bij een van de grootste concurrenten van Donar speelt.