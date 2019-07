Donar heeft spelverdeler voor komend seizoen binnen

Carrington Love is komend seizoen de nieuwe spelverdeler van Donar. De 1.86 meter lange Amerikaan speelde het afgelopen seizoen voor Kangoeroes Basket Mechelen in België. Daarvoor stond Love onder contract bij Zorg en Zekerheid Leiden, waar hij een uitstekende indruk achterliet. Love komt in eerste instantie voor één seizoen

In zijn seizoen bij Leiden was de 25-jarige spelverdeler niet alleen speler die gemakkelijk scoorde, maar ook een van de beste aangevers in de Dutch Basketball League. Hij werd verkozen in het All-Star en All-Defense team. Love kon die goede lijn afgelopen seizoen in Mechelen doortrekken, waar hij vijfde op de topscorerslijst werd en tweede in de categorie steals. In de competitie eindigden de Belgen als achtste en sneuvelden in de kwartfinale van de play-offs.



Recent werd Leon Williams aangetrokken als tweede spelverdeler. Inmiddels staan voor komend seizoen zes spelers onder contract. Drie spelers zijn gebleven; Jason Dourisseau, Shane Hammink en Thomas Koenis plus een andere nieuweling Donte Thomas brengt het aantal op zes.