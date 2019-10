Donar gaat bijna beginnen; Lycurgus trekt nog een keer naar Duitsland

Voor beide ploegen zal het seizoen in het teken staan van revanche. Zowel Donar als Lycurgus moesten het kampioenschap aan de concurrentie laten. De ploeg van coach Erik Braal moest twee weken geleden al aan de bak in een poging zich te plaatsen voor de Champions League. Dat lukte in een tweeluik tegen Benfica niet. Een belangrijke vraag is of de technische staf erin slaagt om het fameuze teamspel van de afgelopen seizoenen weer op de vloer te kunnen brengen.



De ouverture tegen Apollo is een opwarmertje. Komende zaterdag de confrontatie met een meer uitdagende tegenstander op de rol. Concurrent New Heroes komt dan op bezoek in MartiniPlaza. De reguliere competitie eindigt op zaterdag 2 mei 2020. Lycurgus sluit de voorbereiding af in Duitsland. De ploeg van coach Arjan Taaij kent een wisselende voorbereiding qua uitslagen. Dat heeft vooral te maken met de kwaliteit van de tegenstanders. Er is bewust gezocht naar sterke tegenstanders om direct met weerstand geconfronteerd te worden.



Tot nu toe zijn alle spelers fit, waardoor iedereen veel speeltijd kreeg. Donderdag en vrijdag wordt geoefend tegen Herrsching, vorig seizoen zevende in de Bundesliga. De verwachting is dat coach Taaij daar zijn basisteam laat spelen. De laatste jaren streed Lycurgus altijd om de Supercup. Komend weekend strijden Orion en Dynamo om de eerste prijs van het seizoen. Lycurgus staat voor het eerst sinds vier jaar aan de zijlijn, omdat en de titel verspeeld werd en ook de beker kwam niet naar Groningen.