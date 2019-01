Donar Europees onderuit, maar nog niet uitgeschakeld

Ondanks het verlies is de ploeg van coach Erik Braal nog niet uitgeschakeld in Poule K. De hoop is erop gevestigd dat Varese alle wedstrijden wint. Als dat gebeurt maken de andere drie ploegen uit wie als tweede doorgaat. Het gaat om Sassari en Larnaca. Donar verloor thuis van Sassari met 84-78 en op Cyprus werd eenvoudig gewonnen met 78-56. Na drie speelrondes staat Donar derde met één zege. Sassari heeft er twee en Larnaca is nog puntloos. De opdracht in het vervolg is duidelijk. Winnen op Sardinië en in de eigen MartiniPlaza de Cyprioten van zich af schudden.



Tegen Varese was het voor Donar van belang om na mindere resultaten de afgelopen weken, onder andere een nederlaag bij ZZ Leiden, pas in de slotfase gewonnen tegen Apollo, beterschap te tonen. Dat gebeurde. Het inpassen van eerst Lance Jeter en nu LaRon Dendy kostte moeite. Dendy begon in de basis, maar begon slecht en werd snel vervangen door Rienk Mast. Jeter was voor rust belangrijk, maar na de pauze was de generaal schietend afwezig.



Toch kwam Donar in het laatste kwart met 60-59 voor. Toen zat Thomas Koenis al lang aan de kant. De center maakte in de eerste helft twee onsportieve fouten en dat betekent automatisch uitsluiting voor de rest van de wedstrijd. Met nog zes minuten te gaan lukte het niet om de minimale voorsprong uit te bouwen. Sterker nog, door balverlies konden de Italianen het initiatief houden en werken aan een kleine voorsprong. Aldus geschiedde en de thuisploeg was niet meer bij machte om nog een keer terug te komen. Grant Sitton was topscorer met 18 punten.