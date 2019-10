Donar doorbreekt direct de honderd punten grens

Voor de basketballers van Donar is de competitie woensdagavond begonnen met een 100-63 zege op Apollo Amsterdam. Voor ruim 3.000 toeschouwers was het voor jeugdspeler Yoeri Hoexum een extra leuke avond. Hij zorgde ervoor dat direct in de eerste wedstrijd van het seizoen de magische honderd punten grens doorbroken werd.

Donar kwam geen moment in de problemen en nam vanaf het begin het initiatief zonder al tot grootse daden te komen. Ten opzichte van de afgelopen jaren lijkt er weinig veranderd. Het verschil tussen de topploegen en de rest van de Dutch Basketball League lijkt wederom groot. Na het eerste kwart was de tussenstand 23-13. Halverwege stond het 50-36.



In het derde kwart werd het verschil echt gemaakt getuige de 28-11 kwartstand. Coach Erik Braal kon niet beschikken over de geblesseerde Leon Williams. Voor de rest kreeg iedereen speeltijd inclusief de jeugdige spelers Jef de Vries, Sheyi Adetunji en Yoeri Hoexum. Aanvallend was het beter op orde dan verdedigend. Komende zaterdag komt Den Bosch naar MartiniPlaza. De teneur was na afloop dat er dan nog wel een schepje bovenop moet.



Het doorbreken van de honderd punten was in ieder geval positief om mee te beginnen. Shane Hammink was topscorer met 21 punten. Donte Thomas noteerde 20 punten.