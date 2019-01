Donar begint nieuwe jaar met nederlaag in Leiden

Het was direct een belangrijke wedstrijd voor Donar kijkend naar de bovenste plaatsen in de Dutch Basketball League. Winst bij Zorg en Zekerheid Leiden zou de positie verbeteren, maar het gebeurde niet. Donar verloor donderdagavond met 83-77 in de Vijf Meihal en blijft vierde met 22 punten uit 15 wedstrijden. Landstede Zwolle is koploper met 30 punten uit 16 duels.

Het was de derde nederlaag in de afgelopen vijf wedstrijden. Een spannende wedstrijd was het zeker getuige de 47-46 stand bij rust. De nieuwe Amerikaan LaRon Dendy was speelgerechtigd en maakte zijn eerste minuten, maar verscheen nog niet op het scorebord. Inmiddels is Jobi Wall vertrokken uit Groningen. In de personele sfeer waren Shane Hammink en Thomas Koenis wegens griep afwezig. Na de pauze bleef het verschil klein, maar de ploeg van coach Erik Braal bleek niet bij machte om het geheel in Gronings voordeel te kantelen.



Een voorsprong van vijf punten kon niet verder uitgebouwd worden, omdat het gemiddelde spelniveau bij Donar te laag was. Terry Gipson was topscorer met 22 punten. Komende zaterdag speelt Donar in Amsterdam tegen Apollo om zich daarna voor te bereiden op de belangrijke Europese wedstrijd tegen Varese aanstaande dinsdagavond.