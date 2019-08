Deense jeugdinternational Strunck naar FC Groningen

Het betreft Nicklas Strunck Jakobsen, zo meldt FC Groningen op haar website.

Jakobsen heeft een vierjarige overeenkomst ondertekend in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Tot nu toe speelde hij voor FC Nordsjaelland.

Jakobsen kan zowel als rechtsback als op het middenveld uit de voeten.

Strunck Jakobse, heeft in diverse nationale jeugdteams van Denemarken gespeeld en was onder meer aanvoerder van de Deense nationale ploeg onder-20.

Hij zal met rugnummer 19 gaan spelen en op zijn shirt de naam 'Strunck' zal dragen.

Strunck Jakobsen kwam bij FC Nordsjaelland onder meer in zes Europese wedstrijden in de UEFA Europa League in actie.



(Bron: FC Groningen; Foto: Facebook).