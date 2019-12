Danny Buijs één wedstrijd aan de kant; na rode kaart in Den Haag

FC Groningen-trainer Danny Buijs zit komende donderdag in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht niet op de bank. Buijs is voor één duel geschorst nadat hij zaterdag tegen ADO Den Haag naar de tribune gestuurd werd wegens commentaar op de leiding. Assistent-trainer Adrie Poldervaart neemt de honneurs waar.

Buijs kreeg het verbaal aan de stok met scheidsrechter Joey Kooij. Deyovaisio Zeefuik werd kort voor rust met een dubieuze rode kaart van het veld gestuurd. Deze rode prent werd maandag geseponeerd door de aanklager betaald voetbal. Op weg naar de kleedkamer stak Buijs zijn onvrede niet onder stoelen of banken en sprak dit uit in de richting van Kooij.



In de tweede helft ging het langs de lijn tien minuten voor tijd nog een keer mis. De arbiter kende geen pardon en stuurde Buijs naar de tribune. De FC-trainer is ten laste gelegd dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan 'het bewust verlaten van de instructiezone om ontevredenheid te tonen en/of in discussie te gaan met een wedstrijdofficial'. De aanklager betaald voetbal deed een schikkingsvoorstel voor een schorsing van één duel. Dit voorstel hebben club en trainer geaccepteerd.