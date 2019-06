Daan Nijeboer keert terug bij Lycurgus

Daan Nijeboer speelt komend seizoen weer bij Abiant Lycurgus. De libero speelde het afgelopen seizoen voor het Talentteam Papendal. Met Nijeboer erbij bestaat de selectie voor komend seizoen op dit moment uit twaalf spelers. Het streven is om in ieder geval nog een passer-loper te contracteren.

Nijeboer moet de concurrentie aangaan met Steven Ottevanger. De 19-jarige Nijeboer is geboren in Garnwerd. De libero verbleef op jonge leeftijd al een jaar met zijn ouders in Canada en sinds zijn tiende is Lageland zijn woonplaats.

Via Doles in Harkstede, de jongens-A van Lycurgus, een jaar Heren 4 en twee jaar Heren 2 en al een seizoen in de eerste selectie keert Nijeboer nu terug. 'Na een succesvol Europees kampioenschap onder 20 jaar (een vierde plaats, red) en een leerzaam jaar bij het Talentteam, waar ik veel minuten heb kunnen maken in de Eredivisie, zet ik denk ik een goede stap door terug te gaan naar Lycurgus.'

'Het is mooi dat een bij ons opgeleide speler na zijn periode bij het Talentteam terugkomt', geeft coach Arjan Taaij aan. 'Daan is een jonge talentvolle Groninger volleyballer, die de concurrentie met Steven vol aan kan gaan.'

De selectie voor het nieuwe seizoen:

Diagonaal: Mitch Perinar, Geoffrey van Gent

Passer-lopers: Frits van Gestel, Erik van der Schaaf en Collin Mahan

Middenaanval: Dennis Borst, Hossein Ghanbari en Sander Scheper

Spelverdelers: Stijn Held en Sam Gortzak

Libero: Steven Ottevanger en Daan Nijeboer