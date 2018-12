Belangrijke en overtuigende zege Donar op Cyprus

Het begin van de wedstrijd was flitsend voor de Groningers via een 12-0 voorsprong, maar dat bleef niet lang overeind. Na de eerste tien minuten was er nog één punt van over; 18-17. Na een geconcentreerde beginfase was het tweede kwart niet het beste deel. De spelers van coach Erik Braal gingen teveel mee in het matige spel van de thuisploeg. Halverwege stond Donar met twee punten voor; 37-35. Na de pauze kwam het teamspel van Donar weer eens ouderwets uit de verf en dat resulteerde in een grotere voorsprong; 59-48.



Dit trok Donar door in het laatste kwart. Arvin Slagter was van achter de driepuntlijn een aantal keren succesvol, waardoor de voorsprong snel groter werd. Het werd uiteindelijk een comfortabele voorsprong van meer dan twintig punten. Lance Jeter was topscorer met 16 punten. Jobi Wall liet 14 punten aantekenen. Donar staat in Poule K derde na twee speelrondes. Varese staat bovenaan met twee zeges. De wedstrijd op Cyprus was de laatste van Donar in 2018.



Na de kerstperiode kan de landskampioen direct weer flink aan de bak met vier wedstrijden in negen dagen. Te beginnen op drie januari met een uitwedstrijd tegen Leiden. Op woensdag 9 januari speelt Donar in MartiniPlaza tegen Varese.