Bauke Mollema zet kroon op zijn loopbaan

Mollema wordt vooraf zelden bij de favorieten genoemd, maar meestal volgt er een korte uitslag. Dat komt, omdat de inmiddels zeer ervaren renner wel degelijk tot de beste wielrenners van de wereld gerekend mag worden. Mollema is alleen geen veelwinnaar. Daarom is het extra speciaal dat het zaterdag in Noord-Italië lukte. De hele week had hij in de eendaagse koersen al kort gereden. Ronde van Emilia (vierde) GP Bruno Berghelli (vijfde) en Milaan-Turijn (zevende).



De oplettende wielervolger kon daaruit concluderen dat Mollema uitstekende benen had en wie weet een aantrekkelijke rol zou kunnen spelen in Il Lombardia. Zaterdag klopte alles. De demarrage ruim 18 kilometer voor de finish op de voorlaatste klim de Civiglio was vinnig. De favorieten keken naar elkaar en op het bochtige parcours was Mollema snel uit beeld. Hij mollemaalde op zijn geheel eigen wijze de kilometers weg. Was loeisterk en trapte zijn Trek Madone bij wijze van spreken helemaal uit elkaar.



Terwijl de favorieten elkaar te nadrukkelijk bleven beloeren reed Mollema ruim veertig seconden weg. Alejandro Valverde deed nog een poging, maar kon niet voorkomen dat Mollema alle tijd kon nemen om het feest in de straten van Como in zijn eentje te vieren. Ongetwijfeld overweldigd door emoties. De altijd stabiele Mollema hield het niet droog. En dat was logisch. Met Valverde en Egan Bernal naast hem op het podium weet je dat Mollema een grootse prestatie heeft geleverd. En zo as het.



Mollema kan nog jaren mee en is nog lang niet verzadigd. Wie weet wat er nog meer gaat komen.