Aveline Hijlkema mag wereldbekerdebuut maken

Schaatster Aveline Hijlkema uit Zuidwolde is door de schaatsbond aangewezen om komend weekend tijdens wereldbekerwedstrijden in Hamar de 3000 meter te rijden. Dat betekent haar debuut in het wereldbekercircuit. De 23-jarige Hijlkema is een achter kleindochter van schaatskrack Jan Uitham. Ze werd afgelopen weekend negende tijdens het NK allround in Heerenveen.

Hijlkema mag haar debuut maken, omdat diverse rijdsters in aanloop naar het WK afstanden in Inzell, wordt over een paar weken verreden, de wedstrijd in Hamar laten schieten. De Groningse mocht zondag de afsluitende 5000 meter niet rijden, omdat ze daarvoor net tekort kwam in het algemeen klassement. Hijlkema richtte zich aanvankelijk op de sprintafstanden, maar sinds een tijdje heeft ze het allrounden opgezocht. Dat doet ze bij Team Frysk waar ze langebaan- en marathonschaatsen combineert.



Twee andere Groningers zijn ook van de partij. Marcel Bosker, afgelopen weekend tweede bij het NK allround, rijdt de 1500 en 5000 meter. Dai Dai Ntab, die bij het NK sprint met het zilver naar huis ging, rijdt in Noorwegen een 500 meter.