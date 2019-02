Arjen Robben moet blijven wachten op rentree

Sinds eind november vorig jaar staat Arjen Robben aan de kant met een bovenbeenblessure. De Bedumer is inmiddels weer volop in training, maar een rentree zit er nog niet in. Robben hervatte vorige week de groepstraining bij Bayern München, maar afgelopen maandag stapte hij vroegtijdig van het veld.

Tijdens een trainingskamp in Doha werkte de 35-jarige Robben individueel aan zijn herstel en dat leek vruchten af te werpen. De bekerwedstrijd woensdagavond in de achtste finales tegen Herta BSC in Berlijnkomt sowieso te vroeg. Robben neemt aan het einde van het seizoen afscheid in München.



Om dat op een passende wijze te doen zou het prettig zijn dat Robben snel weer honderd procent fit is om nog zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen. Komende zaterdag speelt thuis tegen Schalke '04 en zes dagen later staat de uitwedstrijd tegen Augsburg op het programma, wellicht kan Robben in één van die wedstrijden weer van de partij zijn.