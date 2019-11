Alles of niets voor Donar

De opdracht voor Donar is woensdagavond even duidelijk als lastig. Om de volgende poulefase in de Europe Cup te bereiken moet gewonnen worden van Spirou Basket. Bij een nederlaag tegen de Belgen is het Europese avontuur voor dit seizoen voorbij. Het duel begint om 18.30 uur in MartiniPlaza.

Op basis van de uitwedstrijd lijkt het een forse opgave te worden. In Charleroi won Spirou met maar liefst 87-56 en werd de ploeg van coach Erik Braal een paar weken geleden volledig onder de voet gelopen. Nu is het seizoen dat het de laatste paar jaar steeds zo was dat Donar het in het slotduel van de eerste poulefase af moest maken. Dat lukte steeds, dus de positieve ervaring is er.



Jason Dourisseau zal er niet bij zijn. De routinier heeft een bovenbeenblessure. Donte Thomas is grieperig. Zijn inzet is onzeker. Leon Williams lijkt er na een langdurige blessure ook weer bij te zijn en Matt Williams is er weer bij. De 80-72 overwinning in Leiden afgelopen zaterdag zal het vertrouwen goed gedaan hebben. Spirou draait in de competitie niet geweldig, maar won afgelopen zaterdag wel van Antwerpen. Voor de gasten iets om zich aan vast te grijpen.



Er is op voorhand weinig meer over te zeggen. Mogelijk gaat het thuispubliek wel de doorslag geven. Het beslissende duel is overigens nog niet uitverkocht. Dat de wedstrijd al om 18.30 uur begint heeft te maken met het feit dat de andere wedstrijd in de poule tussen Pinar Karsiyaka en Phoenix Brussel er ook nog toe doet, waardoor beide duels gelijktijdig beginnen.