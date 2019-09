Abbingh met Oranje goed van start in EK kwalificatie

Handbalster Loïs Abbingh is donderdagavond samen met Oranje goed begonnen aan de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap 2020. In Eindhoven versloeg het Nederlands team voor liefst vijfduizend toeschouwers met 32-24 van Oostenrijk. De Groningse Abbingh maakte vier treffers.

Het duel werd na de pauze beslist, want halverwege stond het 13-13. Oostenrijk bleek een stugge tegenstander, maar in de laatste twintig minuten kon Oranje voldoende afstand nemen voor een ruime zege. Tot 19-19 ging het gelijk op. Onder leiding van Abbingh werd het verschil daarna gemaakt. Komende zondag wacht de uitwedstrijd tegen Griekenland. Spanje is het vierde land in de poule. De eerste twee van de groep plaatsen zich voor het EK. Het toernooi wordt in december volgend jaar in Denemarken en Noorwegen gespeeld.