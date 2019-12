Zwemster Kromowidjojo verklapt verloving op Instagram: 'Helemaal in de wolken'

,,Helemaal in de wolken, daar boven op die berg #YES #JA’’, post Kromowidjojo vanaf een besneeuwde berg in Zuid-Duitsland. Wanneer Kromowidjojo en Weertman in het huwelijksbootje stappen, is niet bekend.



Komende zomer is het stel te bewonderen op de Olympische Spelen van Tokio. Weertman wil daar zijn titel op de 10 kilometer open water prolongeren, Kromowidjojo maakt zich op voor haar vierde Spelen.