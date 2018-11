Zuidwolde decor grote aardbevingsoefening

Het startsein van de oefening is het geluid van een zware aardbeving, dat zaterdagochtend door meerdere speakers in het dorp schalt. De gevolgen van de aardbeving zullen daarna deels op straat zichtbaar zijn in de vorm van ingestorte gebouwen of muren, en ‘gewonde’ Lotus-slachtoffers.



De inwoners van het dorp zijn van de oefening op de hoogte, maar hen is vooraf niet verteld hoe ze moeten handelen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. ,,Het gaat om de zelfredzaamheid van de bewoners, en het opdoen van ervaring daarmee.” In het eerste uur na de ‘ramp’ zijn er dan ook nauwelijks hulpverleners in het dorp aanwezig. En dat zou, ook in het echt, niet geheel onrealistisch zijn, zegt hij. ,,Het epicentrum van de beving van zaterdag ligt niet in Zuidwolde, maar elders in de provincie. In het scenario is de gehele regio ontwricht.”



In de middag worden de verschillende scenario’s met gewonden en instorten opnieuw nagespeeld. Dit keer zijn de hulpdiensten wél massaal aanwezig. Daarbij gaat het naar schatting om zo’n 200 hulpverleners. Niet alleen van de politie en brandweer, maar ook van Defensie, Lotus en het Rode Kruis.



Na de veldoefening op zaterdag oefenen de hulpdiensten en de gemeentebestuurders van de Veiligheidsregio maandag 26 november achter de schermen het gehele scenario van een bevingsramp. Eind november wordt de oefening geëvalueerd met de Groningse burgemeesters.