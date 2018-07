Zuidelijke ringweg weer open: tijdelijke noordbaan in gebruik

De zuidelijke ringweg is weer helemaal open. Vanochtend vroeg om 3.45 uur is de tijdelijke weg op de noordbaan in gebruik genomen. Het verkeer vanaf het Europaplein tot aan het Julianaplein rijdt de komende jaren over deze tijdelijke weg. Deze tijdelijke weg is voor het verkeer het begin van een langdurige periode van wegwerkzaamheden. Met name in de spits kan dit tot opstoppingen leiden. Groningen Bereikbaar roept automobilisten op de spits waar mogelijk te mijden. Bijvoorbeeld door eerder of later te reizen of meer thuis te werken.

Het afgelopen weekend was de noordbaan van de ringweg dicht vanaf het knooppunt Euvelgunne tot aan het Julianaplein. Vanaf vrijdagavond heeft Combinatie Herepoort volgens een strakke planning de afrondende werkzaamheden aan de ruim een kilometer lange tijdelijke weg uitgevoerd. De weg is geasfalteerd, er zijn barriers geplaatst, de wegmarkering is aangebracht en de geluidsschermen zijn verplaatst.



Omdat op basis van de verkeersveiligheidsaudit nog een aantal aanpassingen nodig is, mogen de automobilisten op de tijdelijke weg voorlopig nog niet harder dan 50 km/uur.



Veilig

Zondagmiddag en zondagavond is een verkeersveiligheidsaudit gedaan door twee onafhankelijke deskundigen, bij daglicht en ‘s nachts. Zij hebben vastgesteld dat een aantal aanpassingen nodig is. Zo voldoet het asfalt nog niet aan de kwaliteitseisen. Dit leidt tot een langere remweg. Daarom wordt de snelheid nu tijdelijk aangepast en is de weg opengesteld met een maximaal toegestane snelheid van 50 km/uur. De komende week gaat Combinatie Herepoort aan de slag met het uitvoeren van de noodzakelijke aanpassingen. Als alle punten zijn opgelost, kan het verkeer weer 70 km/uur gaan rijden.



Zomerstremming

De tijdelijke weg is nodig om de verdiepte ligging aan te kunnen leggen. Het is de bedoeling dat tijdens de zomerstremming van 20 juli tot en met 24 augustus wordt begonnen met het bouwen van de bouwkuip hiervoor. Na de zomerstremming schuift het verkeer dat vanaf het Julianaplein naar het Europaplein rijdt een rijbaan op. Daarna kan de zuidbaan van de ringweg worden afgebroken. Op deze plek gaat de aannemer de verdiepte ligging bouwen.



Spits

