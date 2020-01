Zorgen bij FC Groningen over weglopende sponsoren

FC Groningen verwacht dit jaar een bedrag van 6,7 miljoen euro aan sponsorgeld binnen te halen. Dat is ongeveer 2,5 miljoen euro minder dan bijvoorbeeld in 2010. Directeur Gudde vindt dat een zorgwekkende trend en daarom is de club bezig met een nieuw commercieel plan.



In de plan wil de club z’n sponsoren boeien, binden en uiteindelijk behouden. Daarbij is attractief voetbal erg belangrijk, maar Gudde wil ook inzetten op kwalitatief goede evenementen waarbij de sponsoren hun netwerk kunnen onderhouden en uitbreiden. “Op deze manier hopen wij u te binden en uiteindelijk voor lange tijd te behouden voor de club. De achterdeur moet dicht! Onze droom is namelijk dat er over een aantal jaar nog veel meer ambassadeurs binnen onze businessclub rondlopen, die ons verhaal verder vertellen binnen hun netwerk”, aldus Gudde.



Gudde wil ook iets doen aan de scheefgroei aan afspraken die zijn gemaakt met sponsoren. In het verleden kregen sponsoren flinke kortingen. Het totale bedrag aan kortingen is inmiddels opgelopen tot 1 miljoen euro per jaar. Aan die kortingen wil Gudde een eind maken, hoewel bestaande contracten worden gerespecteerd. “Afspraak is afspraak”, aldus de directeur.



Het nieuwe commerciële plan wordt in februari gepresenteerd.



(Foto: FC Groningen.nl)