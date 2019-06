Zomervakantie: stremmingen op N7 (Hoogezand) en N361 (Adorp)

Tijdens de zomervakantie is de zuidelijke ringweg (N7) richting Hoogezand afgesloten. Ook de N361 tussen Groningen en Munnikeweg (Adorp) is zes weken gestremd. Daarnaast rijden er begin augustus acht dagen geen treinen tussen Groningen- Assen en Groningen-Veendam/Weener.

Stremming zuidelijke ringweg

Van vrijdag 12 juli 22.00 uur tot maandag 26 augustus 5.00 uur wordt de zuidelijke ringweg (N7) tussen het Julianaplein en het Europaplein voor het verkeer vanuit Drachten/Assen richting Hoogezand gestremd. Combinatie Herepoort gaat dan de damwanden plaatsen voor de bouw van de verdiepte ligging. Deze werkzaamheden duren tot eind dit jaar. De stremming voor het verkeer duurt zes weken. Het verkeer wordt omgeleid via de westelijke, noordelijke en oostelijke ringweg van Groningen.



Stremming N361 tussen Groningen en Munnikeweg (Adorp)

In de zomervakantie gaat ook een deel van de N361 tussen Groningen en Winsum op de schop. Het deel tussen de Boterdiepbrug in Groningen tot aan de Munnikeweg (Adorp) is van zaterdag 13 juli 6.00 uur t/m zondag 25 augustus 18.00 uur in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de N996 (Onderdendam, Middelstum) en de N46. Ook de fietspaden worden van nieuw asfalt voorzien. Fietsers kunnen wel langs het werk fietsen.

Geen treinen maar bussen tussen Groningen-Assen en Groningen-Veendam/Weener

Van woensdag 31 juli tot en met woensdag 7 augustus rijden er geen treinen tussen Groningen-Assen en Groningen-Veendam/Weener. De Helperzoomtunnel wordt dan ingeschoven. Arriva en NS zetten bussen in.

Meer informatie

Op www.groningenbereikbaar.nl/zomer is meer informatie te vinden over deze en andere werkzaamheden, omleidingskaartjes en zomeracties voor fiets, OV en P+R, waarmee je de hinder kunt omzeilen.



Op de hoogte blijven

Voor deze en andere werkzaamheden, check voor vertrek www.groningenbereikbaar.nl/slimmekaart en bekijk de actuele verkeerssituatie.