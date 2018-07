Zomerstremming zuidelijke ringweg van de baan

De geplande stremming van een deel van de zuidelijke ringweg is van de baan. Tussen 20 juli en 24 augustus zou de weg tussen het Julianaplein en de Europaweg in de richting Hoogezand afgesloten worden. Nu blijkt dat de werkzaamheden niet veilig genoeg uitgevoerd kunnen worden, en een te grote impact hebben op de omgeving.

Tijdens de afsluiting zou aannemerscombinatie Herepoort damwanden intrillen voor de aanleg van de bouwkuip voor de verdiepte ligging. Met deze stremming zou de opgetreden vertraging in het project teruggebracht kunnen worden van drie naar twee jaar.



Voor het stremming van de weg was echter toestemming nodig van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Die heeft na bestudering van de plannen besloten een streep te halen door de tijdelijke stremming. “In het ingediende uitvoeringsontwerp is onvoldoende zicht op de impact van de geplande werkzaamheden op de omgeving, bijvoorbeeld de gebouwen, kabels en leidingen en het groen”, aldus de organisatie in een verklaring.



Er worden nog andere mogelijkheden onderzocht om de vertraging in te lopen.