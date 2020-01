Zoektocht naar 25 meest indrukwekkende foto’s van Groningen in oorlogstijd

Het NIOD is op zoek naar de 25 meest indrukwekkende of typerende foto’s van de provincie Groningen in oorlogstijd. Een eerste selectie van 100 foto’s is teruggebracht naar 50 foto’s. De Groningers kunnen nu ook meestemmen om uiteindelijk tot een lijst van 25 bijzondere foto’s te komen. Die maken vervolgens kans om te worden opgenomen in de landelijke keuze van ‘De Tweede Wereldoorlog in 100 foto’s’.

De foto’s hebben allemaal betrekking op de provincie Groningen in oorlogstijd. Ze zijn verdeeld in vijf categorieën: Militaire strijd en Bevrijding, Vervolging en uitsluiting, Duitse aanwezigheid en collaboratie, Verzet en repressie en Dagelijks leven. Het gaat om soms schrijnende foto’s, waarbij de gevolgen van de Duitse bezetting pijnlijk duidelijk worden.



Zo laat bovenstaande foto de verwoestingen in de Oude Ebbingestraat zien, gefotografeerd vanaf het Stadhuis. “Vooral het zuideinde van de straat werd zwaar getroffen. Een dochter van kaashandelaar Dijkstra uit de Nieuwe Ebbingestraat herinnerde zich later van de bevrijding: ‘In de avond van 15 april zagen we buiten een groot vuur met daar in het midden de Martinitoren en het loeien van de branden. Daarna zagen we mensen komen over de Ebbingebrug, vooral mensen uit de Oude Ebbingestraat waaronder voor ons vele bekenden, die op de vlucht waren voor de brand. Met kinderwagens, karretjes en fietsen vol huisraad liepen zij in shock richting plantsoen met op de achtergrond de gloed en het loeien van de brand. Op dat moment was niet te bevatten wat er allemaal gebeurde en bovendien waren we bang dat ieder ogenblik de Martinitoren met donderend geraas zou instorten’”, zo valt te lezen op de website.



Stemmen kan via deze link.