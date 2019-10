Zijn de Groningse boeren te ver gegaan? Verdeelde reacties op protestacties

“Dit is wel héel dom, alle credits verspelen…geweld lost nooit iets op’. Dat is een van de reacties op Facebook van mensen die vinden dat de boeren met het beschadigen van deuren van het provinciehuis te ver zijn gegaan. Maar er zijn ook reacties van lezers die vinden dat de boeren wel degelijk gelijk hebben. “Netjes gedaan jongens, groot gelijk”. Wat vindt U? Kán het wat de boeren in Groningen hebben gedaan? En als de boeren het mogen, mogen studenten dat dan ook? Of boze leraren? Is het goed dat de Groningse gedeputeerden hun rug recht hebben gehouden, en niet zoals in Friesland en Drenthe de eisen van de boeren hebben ingewilligd?? Reageer!